Зеленский направил письмо Трампу 1 18.05.2025, 19:37

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Что в нем?

Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо. Оно содержит новые предложения по сотрудничеству в ОПК и торговле

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Отметим, что сегодня в Риме Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой американского Госдепартамента Марком Рубио. Информация о письме была опубликована в отчете об этой встрече.

«Отдельное внимание - реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. Глава государства отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах», - говорится в сообщении.

Напомним, что Зеленский на встрече с Вэнсом и Рубио обсудили несколько тем. В частности: переговоры Украины и РФ в Стамбуле, санкции против России, оборонное сотрудничество и совместное давление на Москву.

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