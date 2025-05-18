Зеленский направил письмо Трампу

Зеленский направил письмо Трампу1
- 18.05.2025, 19:37
- 2,014
Что в нем?
Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо. Оно содержит новые предложения по сотрудничеству в ОПК и торговле
Об этом сообщает «РБК-Украина».
Отметим, что сегодня в Риме Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой американского Госдепартамента Марком Рубио. Информация о письме была опубликована в отчете об этой встрече.
«Отдельное внимание - реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. Глава государства отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах», - говорится в сообщении.
Напомним, что Зеленский на встрече с Вэнсом и Рубио обсудили несколько тем. В частности: переговоры Украины и РФ в Стамбуле, санкции против России, оборонное сотрудничество и совместное давление на Москву.