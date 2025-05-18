В Минске вор-иностранец ограбил квартиру на 12 этаже, забравшись через балкон 2 18.05.2025, 19:43

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Затем он поехал в казино.

В Минске вор-иностранец ограбил квартиру на 12 этаже, забравшись через балкон. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Московского района.

Сообщается, что в декабре 2024 года в милицию обратилась жительница одного из домов, расположенных на проспекте Дзержинского. Женщина сообщила про кражу ювелирных изделий и денег. Специалисты, приехавшие на место, выяснили, что вор, используя общий балкон, расположенный на 12 этаже и с помощью лопаточного зубила смог отжать балконную дверь. Таким образом он и попал в квартиру.

Говорится, что на подоконнике и полу были обнаружены следы обуви. Сотрудники милиции задержали иностранца по подозрению в краже. Фигурант сообщил, что примерно в 17.00 он проник в другую квартиру в этом же доме, которая также находится на 12 этаже. С собой он забрал старую видеокамеру, ключи, 500 казахстанских тенге и один доллар. Подобным образом он причинил ущерб на 76,71 рубля.

После этого озвученным способом иностранец проник в соседнюю квартиру, где украл более 30 наименований ювелирных изделий из золота и серебра, а также 400 долларов, 50 евро и 150 рублей. Фигурант ушел из квартиры через дверь. В указанном случае ущерб составил около 22,5 тысячи рублей.

В сообщении говорится, что на арендованном автомобиле злоумышленник поехал в казино, где проиграл украденные деньги. Уже на следующий день он поехал в Могилев. В указанном городе иностранец продал прохожему один из золотых браслетов. Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном.

Старший помощник прокурора Московского района Федор Синицкий отметил, что суд признал иностранца виновным по частям 2 и 3 статьи 205 Уголовного кодекса – кража. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев, которые он проведет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 100 базовых величин, или 4200 рублей (в мае 2025 года одна базовая величина равна 42 рублям). Вместе с тем иностранца обязали выплатить потерпевшей причиненный имущественный вред и 3000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

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