Белорусам пообещали тепло 18.05.2025, 20:03

Когда погода изменится.

Пока синоптики-энтузиасты «пообещали» на части территории Беларуси «вполне комфортную» погоду, официальный Белгидромет спрогнозировал потепление до +24°С к середине недели. Этот оптимизм прозвучал на фоне перспектив севера Беларуси быть «буквально залитым» дождями, где за пару дней может выпасть месячная норма осадков. Что еще более примечательно, ночные заморозки, по данным источников, пока вообще не собираются покидать страну telegraf.news.

Так, Telegram-канал о погоде в Беларуси «Метеовайб» сообщил, что в понедельник, 19 мая, «довольно активный фронт окклюзии» от циклона «Лоренц» «готовится буквально залить север Витебской области», где сумма осадков за 18-19 мая может «приблизится к месячной норме». Дождь там, по их утверждению, начавшийся еще вечером субботы, «закончится лишь к концу понедельника».

А вот «на остальной территории вполне комфортно, осадков мало, лишь по югу, в неустойчивой воздушной массе, днем пройдут короткие дожди, местами с грозами», — посчитали в «Метеовайб».

Однако ночью ареал заморозков (0..-3°С на почве и в воздухе) «расширится». Днем же по стране ожидается +13..+19°С (по северу местами +9..+12°С). В Минске, по их прогнозу, ночью +2..+4°С (в окрестностях возможны заморозки), днем +15..+17°С с небольшим дождем к вечеру.

Канал @nadvorie также рассказал о злоключениях циклона «Лоренц». По их оценке, он, поглотив другой вихрь, превратился в «сложное обширное многоцентровое образование».

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ, в свою очередь, констатировал, что первая половина мая завершилась «холодным итогом», и «на стабильное, устойчивое летнее тепло рассчитывать пока не приходится», хотя отклонение от нормы на следующей неделе будет уже «не столь велико».

Белгидромет, как обычно, ограничился прогнозом на ближайшие три дня. Но для тех, кто скучает по теплу, в нем могут найтись упомянутые выше приятные новости.

Так, если верить синоптикам, в понедельник 19 мая погоду будут определять область пониженного давления и неустойчивая воздушная масса, по северу сохранится влияние фронтального раздела. Ночью по северу, утром и днем во многих районах пройдут дожди. Ночью и утром по Витебской области местами сильные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Местами туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью +1..+7°С, по северу до +9°С, местами заморозки 0..-2°С; днем от +10°С по северу до +19°С по юго-востоку.

20 мая (вторник) погоду продолжит формировать фронтальный раздел, смещающийся в юго-восточном направлении; в дневные часы на северо-западные и центральные районы распространится область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе атлантического происхождения. Ночью и утром на большей части, днем преимущественно по юго-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Ночью +4..+9°С, днем +14..+20°С.

В среду, 21 мая, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет в основном без осадков, лишь ночью местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Ночью +4..+10°С, днем +17..+24°С.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что на текущих выходных и ранее погоду в Беларуси определял так называемый «омега-блок». Погодные энтузиасты рассказали о «циклонической депрессии».

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