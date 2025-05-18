В Будапеште проходит масштабный протест против нового закона Орбана 2 18.05.2025, 20:29

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Фото: AFP

Протест может быть одним из крупнейших за последнее время.

Тысячи венгров в воскресенье вечером собрались в Будапеште, протестуя против инициированного правительством Виктора Орбана законопроекта, направленного против общественных организаций и независимых СМИ.

Об этом, как пишет «Европейская правда».

Протестующие против новой законодательной инициативы Орбана собрались в районе площади Кошута в венгерской столице, перед зданием парламента.

По оценкам журналистов, протест может быть одним из крупнейших за последнее время, а его участники заявили, что планируют снова выйти на следующей неделе.

Фото: Bankó Gábor / 444.hu

На этой неделе партия Орбана «Фидес» внесла на рассмотрение парламента законопроект об ограничении иностранного финансирования гражданского общества и СМИ, которые считаются «угрозой суверенитета Венгрии».

Более сотни венгерских организаций и СМИ раскритиковали предложения властей как напоминающие российский закон об «иноагентах» и направленные на уничтожение остатков демократии в Венгрии.

В правительстве Венгрии, в свою очередь, не скрывают, что связывают свою инициативу с Украиной и противодействием так называемой «украинской пропаганде».

Орбан прибег к очередной атаке на гражданское общество менее чем за год до парламентских выборов, где «Фидес» может уступить оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадяром.

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