В Беларуси хотят ужесточить правила выдачи займов 18.05.2025, 20:37

Деньги в долларах собираются позволить брать в долг только у близких родственников.

В «палатку» внесен законопроект, который должен серьезно изменить правила займов между гражданами, индивидуальными предпринимателями и организациями, сообщает onliner.by.

Среди ключевых изменений:

— запрет на займы от ИП и юридических лиц — которые не имеют статуса микрофинансовой организации, — исключение сделают только для собственных работников;

— нельзя будет занимать деньги в иностранной валюте, если заемщик и тот, кто дает деньги, не являются близкими родственниками;

— под запрет попадут займы под залог единственного жилья;

— также предлагается ограничить размер процентов и неустоек (штрафов и пеней) по договорам займа между физическими лицами;

— в рекламе запрещается использовать такие слова, как «займ», «микрозайм», «деньги в долг», если рекламодатель не является микрофинансовой организацией.

Законопроект инициирован правительством и сейчас находится на рассмотрении в депутатской постоянной комиссии по бюджету и финансам. 15 мая он обсуждался на расширенном заседании с участием депутатов и представителей профильных органов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com