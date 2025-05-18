В Беларуси хотят ужесточить правила выдачи займов
- 18.05.2025, 20:37
Деньги в долларах собираются позволить брать в долг только у близких родственников.
В «палатку» внесен законопроект, который должен серьезно изменить правила займов между гражданами, индивидуальными предпринимателями и организациями, сообщает onliner.by.
Среди ключевых изменений:
— запрет на займы от ИП и юридических лиц — которые не имеют статуса микрофинансовой организации, — исключение сделают только для собственных работников;
— нельзя будет занимать деньги в иностранной валюте, если заемщик и тот, кто дает деньги, не являются близкими родственниками;
— под запрет попадут займы под залог единственного жилья;
— также предлагается ограничить размер процентов и неустоек (штрафов и пеней) по договорам займа между физическими лицами;
— в рекламе запрещается использовать такие слова, как «займ», «микрозайм», «деньги в долг», если рекламодатель не является микрофинансовой организацией.
Законопроект инициирован правительством и сейчас находится на рассмотрении в депутатской постоянной комиссии по бюджету и финансам. 15 мая он обсуждался на расширенном заседании с участием депутатов и представителей профильных органов.