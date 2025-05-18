закрыть
18 мая 2025, воскресенье, 22:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Урсула фон дер Ляйен: Следующая неделя будет «решающей» для Украины

4
  • 18.05.2025, 21:48
  • 1,272
Урсула фон дер Ляйен: Следующая неделя будет «решающей» для Украины
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Bloomberg

Глава Еврокомиссии сделала заявление накануне звонка Трампа Путину.

резидент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 18 мая, заявила, что следующая неделя будет «решающей» в переговорах по достижению мира в Украине. Об этом сообщает AFP.

Фон дер Ляйен заявила об этом накануне телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

«Сейчас важно то, что мы продвигаемся вперед, и я думаю, что следующая неделя будет решающей в этом вопросе», — отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 19 мая, позвонит Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы договориться о прекращении огня.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров
Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина