Урсула фон дер Ляйен: Следующая неделя будет «решающей» для Украины

Урсула фон дер Ляйен: Следующая неделя будет «решающей» для Украины4
- 18.05.2025, 21:48
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Глава Еврокомиссии сделала заявление накануне звонка Трампа Путину.
резидент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 18 мая, заявила, что следующая неделя будет «решающей» в переговорах по достижению мира в Украине. Об этом сообщает AFP.
Фон дер Ляйен заявила об этом накануне телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
«Сейчас важно то, что мы продвигаемся вперед, и я думаю, что следующая неделя будет решающей в этом вопросе», — отметила президент Еврокомиссии.
Напомним, после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 19 мая, позвонит Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы договориться о прекращении огня.