Литовские пограничники перехватили «супердрон» из Беларуси

Литовские пограничники перехватили «супердрон» из Беларуси1
- 18.05.2025, 21:54
Он нес контрабандные сигареты.
Литовская Служба охраны государственной границы сообщила о перехвате необычного беспилотника возле границы с Беларусью.
Дрон перевозил рекордно большую партию контрабандных сигарет — 3000 пачек, что намного превышает обычную нагрузку контрабандных дронов.
Инцидент произошел вечером 15 мая в Шальчининкайском районе Литвы, когда пограничники Трибонийской заставы заметили дрон с грузом, летящий с территории Беларуси в районе деревни Сакалине.
Сотрудники пограничной службы оперативно применили антидронное оборудование, перехватили управление беспилотником и осуществили его принудительную посадку.