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Литовские пограничники перехватили «супердрон» из Беларуси

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  • 18.05.2025, 21:54
Литовские пограничники перехватили «супердрон» из Беларуси
Фото: vsat.lrv.lt

Он нес контрабандные сигареты.

Литовская Служба охраны государственной границы сообщила о перехвате необычного беспилотника возле границы с Беларусью.

Дрон перевозил рекордно большую партию контрабандных сигарет — 3000 пачек, что намного превышает обычную нагрузку контрабандных дронов.

Инцидент произошел вечером 15 мая в Шальчининкайском районе Литвы, когда пограничники Трибонийской заставы заметили дрон с грузом, летящий с территории Беларуси в районе деревни Сакалине.

Сотрудники пограничной службы оперативно применили антидронное оборудование, перехватили управление беспилотником и осуществили его принудительную посадку.

Фото: vsat.lrv.lt
Фото: vsat.lrv.lt
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