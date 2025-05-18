Выборы в Польше: появилась реакция лидеров на экзитполы
- 18.05.2025, 22:30
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Кароль Навроцкий обратился к кандидату, занявшему третье место.
В Польше сегодня, 18 мая, состоялся первый тур президентских выборов. В 22:00 по минскому времени по всей стране закрылись избирательные участки, пишет onet.pl.
Согласно данным экзитполов Ipsos для телеканалов TVN, TVP и Polsat, в первом туре с минимальным перевесом лидирует кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский — 30,8%, второй — кандидат от «Права и справедливости» Кароль Навроцкий, набравший 29,1%.
Третье место у лидера «Конфедерации» Славомира Менцена — 15,4%.
Кандидат от «Гражданской коалиции» обратился к избирателям:
— Я очень рад, что выиграл первый тур, но впереди много работы. Нам нужна решимость, ваши голоса, убеждение всех, — сказал Тшасковский во время предвыборного вечера в Сандомире.
Кароль Навроцкий, кандидат «Права и справедливости», обратился к лидеру «Конфедерации», занявшему третье место:
— Я хочу обратиться к одному из кандидатов, к Славомиру Ментцену. Пришло время спасти Польшу. Мы оба хотим, чтобы Польша была суверенной, сильной, богатой и безопасной, — сказал Навроцкий.