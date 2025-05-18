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Лукашенковская экономика — под грифом секретно

  • 18.05.2025, 22:40
Лукашенковская экономика — под грифом секретно

Фотофакт.

Телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» обратил внимание на один любопытный документ правительства. Так, в постановлении Совмина от 14 мая, посвященного регулированию прибыли от госпредприятий, практически все пункты опубликованного документа оказались спрятаны под фразой «Для служебного пользования».

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