Франция ответила Павлу Дурову
- 19.05.2025, 6:00
Основатель Telegram заявил о «вмешательстве в выборы».
Министерство иностранных дел Франции опровергло вмешательство в президентские выборы в Румынии, на что намекнул основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Об этом сообщает «Европейская правда».
В своем Telegram в воскресенье Дуров заявил, что «правительство одной из западноевропейских стран» обратилось к мессенджеру с просьбой якобы «заблокировать консервативные голоса в Румынии накануне сегодняшних президентских выборов».
Хотя Дуров прямо не назвал, о какой стране идет речь, он добавил в сообщение эмодзи багета, намекая на Францию, а также изменил название Telegram-канала, который ранее назывался по-французски Pavel Du Rove.
Реагируя на пост Дурова, Министерство иностранных дел Франции на Х осудило «абсолютно безосновательные обвинения».
«Недавние обвинения против Франции являются лишь отвлекающим маневром перед реальными угрозами вмешательства, направленными против Румынии. Франция призывает всех румынских политических деятелей к ответственности и защите демократии», – отметило ведомство.