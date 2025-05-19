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Франция ответила Павлу Дурову

  • 19.05.2025, 6:00
Франция ответила Павлу Дурову
Павел Дуров

Основатель Telegram заявил о «вмешательстве в выборы».

Министерство иностранных дел Франции опровергло вмешательство в президентские выборы в Румынии, на что намекнул основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В своем Telegram в воскресенье Дуров заявил, что «правительство одной из западноевропейских стран» обратилось к мессенджеру с просьбой якобы «заблокировать консервативные голоса в Румынии накануне сегодняшних президентских выборов».

Хотя Дуров прямо не назвал, о какой стране идет речь, он добавил в сообщение эмодзи багета, намекая на Францию, а также изменил название Telegram-канала, который ранее назывался по-французски Pavel Du Rove.

Реагируя на пост Дурова, Министерство иностранных дел Франции на Х осудило «абсолютно безосновательные обвинения».

«Недавние обвинения против Франции являются лишь отвлекающим маневром перед реальными угрозами вмешательства, направленными против Румынии. Франция призывает всех румынских политических деятелей к ответственности и защите демократии», – отметило ведомство.

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