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В Румынии ультраправый кандидат объявил себя победителем на выборах

  • 19.05.2025, 6:30
В Румынии ультраправый кандидат объявил себя победителем на выборах
Джордже Симион
Фото: Reuters

Экзитполы говорят о его проигрыше.

В Румынии закончилось голосование на выборах президента. По данным первых экзитполов, лидирует кандидат Никушор Дан.

По опросу социологического института Avangarde, Дан, либеральный мэр Бухареста, опережает соперника, националиста, пророссийского радикала и лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона, почти на 10%, сообщает BBC.

Симион набирает 45,1%, а Дан — 54,9%.

Явка оказалась высокой — около 65%.

Результаты голосования начнут поступать в ближайшее время.

Дан уже отреагировал на данные экзитполов. Он обнимается сторонниками, на их лицах сияют улыбки.

Но националист Симион отверг данные экзитполов. Он также заявляет о своей победе.

«Я новый президент, и я возвращаю власть румынам», - заявил он.

Симион настаивает, что по его оценкам, он опережает своего соперника Дана на 400 тыс. голосов.

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