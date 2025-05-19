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Пинчанин порыбачил на почти 17 000 рублей

  • 19.05.2025, 7:00
Пинчанин порыбачил на почти 17 000 рублей
иллюстративное фото

Теперь он должен отбыть срок полтора года.

Житель Пинского района нарушил запрет на лов рыбы в период нереста и получил серьезное наказание, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Мужчина решил порыбачить в апреле 2025 года на озере Городищенское вблизи деревни Городище. Он надел забродный комбинезон, установил в воде две сети и загнал в них рыбу. Добыв таким образом 120 особей рыбы, мужчина направился домой.

Браконьера задержали сотрудники Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира во время проведения рейдовой операции «Нерест».

Ущерб окружающей среде оценили в 16 921 рубль 80 копеек. В суде обвиняемый полностью признал вину и согласился с исковыми требованиями. Он также сообщил, что ранее уже был судим за незаконную ловлю рыбы.

Суд учел отсутствие у мужчины постоянной работы, невозмещение ущерба и наличие хронического алкоголизма. В итоге его признали виновным по части 4 статьи 281 УК и назначили ему «химию» — ограничение свободы на 1 год 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа, а также штраф. Осужденный должен будет возместить государству ущерб в полном объеме.

Кроме того, у браконьера конфисковали забродный комбинезон как средство совершения преступления.

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