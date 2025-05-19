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На президентских выборах в Румынии победил прозападный кандидат

  • 19.05.2025, 7:33
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На президентских выборах в Румынии победил прозападный кандидат
Никушор-Даниэл Дан
Фото: Getty Images

Никушор-Даниэл Дан выступает за помощь Украине.

В воскресенье, 18 мая, в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. По результатам подсчета 100% избирательных протоколов, победу одерживает мэр Бухареста, проевропейский политик Никушор-Даниэл Дан, сообщает New Voice.

По состоянию на 07:00 по Минску было посчитано уже 100% голосов.

Никушор-Даниэл Дан одержал победу во втором туре президентских выборов в Румынии. По официальным данным Центральной избирательной комиссии, он получил 53,60% голосов, опередив ультраправого кандидата Джордже-Николае Симиона, который набрал 46,40%.

Всего в выборах приняли участие 11 507 695 граждан.

Джордже-Николае Симион признал поражение и поздравил своего оппонента Никушора-Даниэла Дана с победой.

В обращении, опубликованном на его странице в Facebook, Симион заявил:

«Я хочу поздравить моего оппонента, Никушора Дана. Он выиграл выборы, и это была воля румынского народа».

Ранее, после публикации экзитполов, которые зафиксировали уверенное преимущество Дана, Симион отказывался признавать их правдивость и преждевременно объявил себя победителем. Однако с появлением окончательных подсчетов 100% голосов, которые подтвердили победу Дана с результатом 53,6% против 46,4%, он изменил позицию.

Симион также заявил, что продолжит свою политическую деятельность и «борьбу за Румынию».

С победой Никушора Дана уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский, который подчеркнул важность партнерства с Румынией и ее роли в поддержке европейской безопасности.

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