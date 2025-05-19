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У Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака

  • 19.05.2025, 7:36
У Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака
Джо Байден

Бывший президент США будет рассматривать варианты лечения.

У бывшего президента США Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в кости, он вместе с семьей рассматривает варианты лечения, сообщает BBC.

Диагноз 82-летнему Байдену был поставлен в пятницу, после того как на прошлой неделе он обратился к врачу с симптомами мочеиспускания.

«На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании. В пятницу у него был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (группа 5) с метастазами в кости», — говорится в заявлении.

«Несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его», — говорится далее в заявлении.

Байден и его семья «рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами», говорится в заявлении.

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