У Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака
- 19.05.2025, 7:36
Бывший президент США будет рассматривать варианты лечения.
У бывшего президента США Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в кости, он вместе с семьей рассматривает варианты лечения, сообщает BBC.
Диагноз 82-летнему Байдену был поставлен в пятницу, после того как на прошлой неделе он обратился к врачу с симптомами мочеиспускания.
«На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании. В пятницу у него был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (группа 5) с метастазами в кости», — говорится в заявлении.
«Несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его», — говорится далее в заявлении.
Байден и его семья «рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами», говорится в заявлении.