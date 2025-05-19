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Австрия может выслать войска в Украину

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  • 19.05.2025, 8:11
Австрия может выслать войска в Украину

Министр обороны страны рассказала, при каких условиях это произойдет.

Австрия не исключает своего участия в потенциальный миротворческой миссии в Украине, однако этот вопрос будет зависеть от мандата миссии.

Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер, сообщает Die Welt.

Журналисты спросили, могла бы Австрия при определенных условиях присоединиться вместе с другими странами к «коалиции желающих», чтобы обеспечить мир в Украине.

«Федеральная армия Австрии за шесть десятилетий доказала, что мы вполне готовы и, конечно, способны участвовать в сложных международных операциях. В конкретном случае миротворческой миссии в Украине все будет зависеть от того, каким именно будет мандат, какие возможности для нашего привлечения могут открыться и нужна ли вообще наша экспертиза. Но я не исключаю, что мы могли бы присоединиться к обеспечению мира в Украине, если до этого дойдет», — ответила Таннер.

В то же время она уточнила, что пока Австрия не участвует в текущих переговорах в рамках «коалиции желающих». Также Таннер опровергла обвинения в том, что Австрия якобы является «безбилетником» в сфере европейской безопасности, прикрываясь своей нейтральностью. Глава австрийского Минобороны отметила, что такая позиция не является равнодушием.

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