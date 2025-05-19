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Папе Римскому передали сомнительный подарок от Лукашенко

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  • 19.05.2025, 8:16
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Папе Римскому передали сомнительный подарок от Лукашенко

Он изготовлен мастерами монастыря, поддерживающего войну.

Председатель «палатки» Игорь Сергеенко встретился с Папой Римским Львом XIV во время интронизации (вступления в должность) в Ватикане и передал новому главе католической церкви подарок от Александра Лукашенко.

Сергеенко пригласил Папу посетить Беларусь и вручил ему подарок от Лукашенко — образ Божией Матери «Жировичская». Сообщается, что икона была изготовлена мастерами минского Свято-Елисаветинского монастыря в технике ручного тиснения, серебрения и золочения. Оригинал находится в Свято-Успенском монастыре в Жировичах.

Примечательно, что как раз в этот день представителей минского Свято-Елисаветинского монастыря прогнали от церкви в Риме. Причем именно за отсутствие того самого «миролюбия», о котором говорил Сергеенко.

Напомним, Свято-Елисаветинский монастырь и его духовник протоиерей Андрей Лемешонок известны публичной поддержкой агрессивной войны России против Украины. Монастырь неоднократно организовывал мероприятия в поддержку российской агрессии. В апреле прошлого года монастырь получил благодарность от российских военных за свою деятельность и «посильную помощь».

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