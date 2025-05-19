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Лидеры четырех стран Европы обсудили с Трампом Украину

  • 19.05.2025, 8:22
Лидеры четырех стран Европы обсудили с Трампом Украину
Фото: AP

Обсуждались санкции против России.

В преддверии ожидаемого разговора между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным главы государств и правительств Германии, Великобритании, Франции и Италии вечером в воскресенье, 18 мая, обсудили с американским лидером ситуацию в Украине, сообщает «Немецкая волна».

«Поздно вечером в воскресенье (18 мая. - Ред.) канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обсудил с президентом США Дональдом Трампом и главами государств и правительств Франции, Великобритании и Италии ситуацию в Украине и предстоящий телефонный разговор между президентами США и России. Обмен мнениями продолжится непосредственно после разговора между Трампом и Путиным, запланированного на понедельник», - говорится в письменном заявлении для прессы официального представителя правительства Германии Штефана Корнелиуса (Stefan Kornelius).

Со своей стороны пресс-служба премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера уточнила, что в разговоре европейских лидеров с президентом США речь шла «о ситуации в Украине и катастрофической стоимости войны для обеих сторон».

Как подчеркнул пресс-секретарь, кроме прочего, обсуждалось задействование санкций, если Россия не будет проявлять серьезных усилий по достижению режима прекращения огня и по ведению мирных переговоров.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон написал в своем микроблоге X по итогам общения четырех европейских лидеров с Дональдом Трампом следующее: «Завтра президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безусловное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой».

Ранее Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что намерен 19 мая созвониться с Путиным, а затем с Зеленским и «различными членами НАТО».

«Целями бесед будет прекращение «кровавой бани», в которой в среднем погибает более 5000 российских и украинских солдат в неделю, а также торговля», - указал глава Белого дома. Он выразил надежду, что это будет «продуктивный день», и что в итоге удастся договориться о прекращении огня в Украине.

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