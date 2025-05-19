В окружении Лукашенко появились потенциальные заговорщики
- 19.05.2025, 8:32
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Многие из них еще находятся на своих должностях.
Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет, что в последнее время в окружении Лукашенко активизировались потенциальные заговорщики. Они известны диктатору, но он вынужден держать их на должностях, чтобы не злить Москву:
— Диктатор был вынужден «разоружить» потенциальных заговорщиков — агентов влияния Кремля. Многие из них еще находятся на своих должностях, чтобы не злить Москву.
К ним применена система сдержек и постоянного оперативного контроля. Кремль недоволен.
Индикатором дальнейшего противостояния станет битва за кресло главы КГБ Тертеля, которая вступила в активную фазу внутри системы.