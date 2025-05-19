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Доллар пошел вверх: ждать ли рекорда в Беларуси

  • 19.05.2025, 8:37
Доллар пошел вверх: ждать ли рекорда в Беларуси

Американская валюта приближается к важной отметке.

Первый день прошлой недели прошел под знаком укрепления доллара США ни мировом рынке и рубля на белорусском валютном рынке. О том, почему доллар не смог преодолеть порог в 3 рубля и стоит ли ждать рекорда на этой неделе, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе для myfin.by.

12 мая обменный курс доллара США опустился до очередного годового минимума в USD/BYN 3,0010 и от психологического уровня в три рубля остановился всего в 0,1 копейки. Но что-то заставило курс развернуться, и к окончанию недели доллар остановился на USD/BYN 3,0134. Тогда же, в понедельник 12 мая на торгах был зафиксирован максимальный за несколько лет торговый объем в 48,801 млн долларов США за сессию. С высокой вероятностью, такой объем был выкуплен государством в лице Нацбанка для недопущения снижения курса доллара ниже трех рублей. Итого прошлая неделя принесла снижение курса доллара на -0,34, с начала текущего года «бакс» сдает позиции уже на -13,25%.

Российский рубль, напротив, в это же время на белорусском валютном рынке обновляет максимум с 2023 года. На торгах в четверг 15 мая курс рубля зафиксировал результат RUB/BYN 3,7282. Всего за неделю российская валюта прибавила +1,38%, с начала года рост курса рубля составляет +10,95%. Объем торгов за неделю на максимальных значениях с 22 400,130 млн рублей. по текущему курсу это примерно 276,5 млн долларов США.

На российском внутреннем рынке курс доллара США всю неделю торговался в узком диапазоне от 80,00 до 81,55 рублей. Дважды за прошлую неделю курс доллара опускался до 79,85 рублей, но не смог удержаться ниже 80,0 рублей. Рубль находится сейчас в комфортной зоне и спрос на него не падает.

Денежно-кредитная политика Центробанка России, относительно стабильные цены на нефть выше 60,00 долларов за баррель и рост предложения валюты на внутреннем рынке пока не дают основания полагать, что рубль будет ослабевать.

Кроме всего прочего, рубль поддерживают геополитические факторы, которые на прошлой неделе были особенно яркими. В прошлые выходные Штаты договариваются с Китаем и доллар стремительно укрепляется. Затем Трамп совершает богатое турне по Ближнему востоку и подписывает контракты со многими нулями. И, наконец, переговоры в Стамбуле. Опуская детали – все это только поддерживает российскую валюту. А тут еще не за горами налоговые выплаты в Российской Федерации, пик которых приходится на 26-28 мая.

В этих условиях курс доллара на белорусском валютном рынке может с четвертого раза преодолеть планку в USD/BYN 3,00 и остановиться чуть ниже трех рублей. Российский рубль при этом продолжает рост.

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