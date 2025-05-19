ISW: Блеф Кремля вышел наружу 7 19.05.2025, 8:42

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Путина ждет сложный выбор.

Накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, который запланирован на 19 мая, Кремль приложил усилия, чтобы создать дополнительное впечатление о масштабе военных возможностей России.

Такой вывод озвучивают в своем новом отчете аналитики Института изучения войны.

ISW обратил внимание, что кремлевский пропагандист Павел Зарубин 18 мая опубликовал якобы «новые» отрывки из обнародованного еще 4 мая фильма «Россия. Кремль. Путин». 25 лет, которые не вошли в тот эфир. В этих фрагментах российский диктатор заявил, что Россия имеет «достаточно сил и средств», чтобы довести войну против Украины «до логического завершения с нужным для России результатом».

Путин также повторил давние кремлевские нарративы о необходимости того, чтобы предметом мирных переговоров были «первопричины» войны и «защита» русскоязычных граждан Украины, которые, по словам Путина, якобы считают Россию своей «родиной». В интервью Зарубину, вышедшем в эфир 4 мая, Путин неоднократно продвигал утверждение о способности России довести войну до ее «логического завершения». Решение Кремля отложить публикацию нескольких фрагментов из этого разговора до 18 мая свидетельствует о том, что накануне телефонного разговора Путина с Трампом 19 мая Кремль пытается создать в глазах Запада и внутренней аудитории образ России как якобы сильной и имеющей военное превосходство.

Помощник Путина Владимир Мединский недавно аналогично заявил, что РФ якобы готова воевать «вечно». А секретарь Совета безопасности России Дмитрий Медведев недавно озвучил очередные слабо завуалированные ядерные угрозы, отвергнув «переговоры об ультиматумах».

В ISW считают, что с помощью такой риторики Путин пытается отвлечь внимание от военных и экономических проблем России. Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью британскому изданию Guardian, опубликованном 18 мая, что Кремль ложно позиционирует свою экономику и армию как сильные. Стубб убежден, что Россия исчерпала свои финансовые резервы, указав, что процентная (учетная) ставка в РФ превышает 20%.

Со своей стороны, специалисты ISW продолжают оценивать, что российские войска несут настолько значительные потери на поле боя, которые, вероятно, будет невозможно поддерживать в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Аналитики ISW также отмечают, что Путин разбалансировал экономику России, которая сейчас страдает от неподъемных военных расходов, растущей инфляции, значительной нехватки рабочей силы и сокращения суверенного фонда России. «Продолжение истощения российских материальных ресурсов, личного состава и экономических ресурсов на уровне текущих темпов, вероятно, поставит Путина перед сложными решениями в 2026 или 2027 годах», — убеждены специалисты Института изучения войны.

В то же время ISW оценивает, что Кремль не готовит российское информационное пространство к мирному соглашению в ближайшее время, и что российские силы и общество не ожидают неотвратимого окончания войны. Напротив, Кремль прилагает согласованные усилия, чтобы оправдать военные цели Путина как экзистенциальные для российского государства и заручиться общественной поддержкой для затягивания войны, пока Россия не достигнет этих целей. Кремлевские чиновники все чаще публично заявляют, что Россия готова продолжать боевые действия, пока Украина не примет требования Москвы. Вероятно, Кремль считает, что он уже достаточно подготовил российское общество и российских военных к такому сценарию.

Такой вывод аналитики ISW озвучивают на фоне публикации в New York Times от 17 мая. Журналисты NYT поговорили с 11 российскими солдатами, которые сейчас воюют или воевали в Украине, и эти разговоры показывают, что некоторые российские военные выступают против безусловного прекращения огня и считают, что Россия должна продолжать боевые действия, пока войска РФ не захватят полностью Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области Украины. NYT также отметила, что неопубликованный опрос, проведенный в середине апреля 2025 года независимой российской оппозиционной социологической организацией Chronicles, показал, что примерно половина респондентов заявили, что не поддержали бы мирное соглашение с Украиной, если бы оно не соответствовало первоначальным военным целям Владимира Путина по «денацификации», демилитаризации и нейтралитету Украины. А российское оппозиционное издание Верстка провело опрос 100 российских военнослужащих в апреле 2025 года, в котором только 18% заявили, что поддержат вывод российских войск из Украины до достижения заявленных Путиным военных целей, и только около пятой части респондентов указали, что, по их мнению, война закончится в ближайшие месяцы.

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