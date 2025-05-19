Кто будет охранять мобильные телефоны, которые заберут у белорусских школьников

Кто будет охранять мобильные телефоны, которые заберут у белорусских школьников6
- 19.05.2025, 9:08
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Об этом рассказали в Минобразования.
С 1 сентября в школах будут запрещены мобильные телефоны. Как это будет работать, в эфире госТВ рассказал министр образования Андрей Иванец.
Ранее появилась информация, что в новом учебном году во всех школах Беларуси ученики будут сдавать мобильные телефоны перед началом уроков и забирать их после занятий.
По словам Андрея Иванца, за сохранность гаджетов будут отвечать соответствующие работники школ, их уже определяют:
— Но здесь мы можем быть полностью спокойны, поскольку практически все школы нашей страны оборудованы видеонаблюдением.
Он уточнил, что ячейки для мобильных телефонов будут установлены рядом с камерами видеонаблюдения.