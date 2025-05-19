Кто будет охранять мобильные телефоны, которые заберут у белорусских школьников 6 19.05.2025, 9:08

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Об этом рассказали в Минобразования.

С 1 сентября в школах будут запрещены мобильные телефоны. Как это будет работать, в эфире госТВ рассказал министр образования Андрей Иванец.

Ранее появилась информация, что в новом учебном году во всех школах Беларуси ученики будут сдавать мобильные телефоны перед началом уроков и забирать их после занятий.

По словам Андрея Иванца, за сохранность гаджетов будут отвечать соответствующие работники школ, их уже определяют:

— Но здесь мы можем быть полностью спокойны, поскольку практически все школы нашей страны оборудованы видеонаблюдением.

Он уточнил, что ячейки для мобильных телефонов будут установлены рядом с камерами видеонаблюдения.

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