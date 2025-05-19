CNN: Решающая битва вокруг Трампа 5 19.05.2025, 9:12

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Сегодня может произойти поворотный момент.

Итог войны в Украине сейчас зависит не от событий на поле боя, а от политических маневров вокруг президента США Дональда Трампа. Аналитики считают, что именно его позиция может стать решающей в попытках прекратить войну, отмечает CNN.

«Настоящая битва в украинской войне сейчас происходит не в небе над Киевом или Днепром... Решающая борьба, которая разворачивается между враждующими сторонами и их союзниками, ведется за внимание президента США Дональда Трампа, который, кажется, все больше разочаровывается в попытках достичь мира», - пишет издание.

Ожидается, что Трамп проведет телефонный разговор с правителем России Владимиром Путиным, который может стать поворотной точкой. Москва и Киев пытаются убедить Трампа, что именно другая сторона препятствует миру.

Европейские чиновники уже выражают беспокойство, что взгляд Трампа на конфликт может быть сформирован тем, с кем он будет разговаривать последним».

Ранее Трамп, после общения с Владимиром Зеленским, осудил ракетный удар по Киеву, заявив, что сомневается в искренности намерений Путина. Эти настроения обострились после провала прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Трамп решил снова вмешаться в мирный процесс, позвонив Путину.

Беспокойство в Украине вызывает вероятность того, что оба лидера разработают собственный мирный план по телефону и потенциально попытаются навязать условия Путину под новой угрозой блокирования жизненно важной военной и экономической помощи США.

При этом, как отмечают аналитики, Трамп имеет рычаги давления и на Кремль. Кремль хочет избежать побуждения разъяренного Трампа к восстановлению поддержки США военных усилий Украины.

Несмотря на переговоры, стороны все еще не готовы к компромиссу. Издание подытожило:

«Даже под давлением США, даже после прямого телефонного разговора с президентом Трампом, и Москва, и Киев могут все еще решить продолжать борьбу».

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