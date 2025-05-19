В Беларуси рванула вверх инфляция

В Беларуси рванула вверх инфляция1
- 19.05.2025, 9:31
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Повышение цен фиксируют даже лояльные властям эксперты.
Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР), которые лояльны белорусским властям, проанализировали, что происходит с ценами в Беларуси. Напомним, в апреле годовая инфляция ускорилась до 6,5%. Месяцем ранее этот показатель составлял 5,9%.
«Рост цен ускорился по всем ключевым компонентам потребительской корзины, при самом заметном росте в потребительских товарах (рост на 8,3% годовых в апреле после 7,5%)», — отмечают эксперты.
Они пришли к выводу, что основными факторами ускорения инфляции стали продолжающееся ослабление белорусского рубля к российскому и ускорение роста цен на сезонные овощи и фрукты.
«Цены на услуги выросли на 7% годовых в апреле после 6,6% в марте. Ускорился рост цен и в группе непродовольственных товаров (+3,6% годовых после 3,2% месяцем ранее), — отмечают аналитики ЕАБР. — На динамику роста цен могло оказать влияние ослабление административного регулирования, в рамках которого был сокращен перечень регулируемых позиций и упрощен порядок согласования повышения цен предприятиями».