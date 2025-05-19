Мединский проговорился 1 Сергей Фурса

19.05.2025, 9:37

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Сергей Фурса

Слишком много исторических аналогий.

Путин послал на переговоры придворного клоуна и историка, чтобы он сказал коронную фразу своей жизни «мы готовы воевать вечно, а вы». И он выполнил свою роль. Его услышали. По крайней мере Трамп услышал, что вновь выдал порцию своей гениальности, не забыв и об отсутствии козырей у Зеленского, потому что, вероятно, Украина не может воевать вечно. Но рассказал Мединский гораздо больше, чем хотелось бы Путину.

И речь не о том, готовы ли и могут ли россияне воевать вечно. Потому что здесь есть вопросы. Особенно «могут ли». Потому что экономика говорит о другом.

Тем более, если посмотреть на интенсивность войны со шведами и сравнить ее с войной России против Украины. Потому что за всю 21-летнюю войну против Швеции боевые потери Российской империи составили 30 тысяч солдат. Кажется, при строительстве Петербурга они потеряли больше людей. Думаю не стоит сравнивать с результатами текущих гениальных мясных штурмов. Такую войну могла бы 21 год и сейчас выдержать российская экономика. Но прихвостень Путина не экономист, а псевдоисторик.

Но этот придворный историк вновь подсветил главную мотивацию войны. Первопричины войны, как любит говорить Путин. И это, конечно, не о вступлении Украины в НАТО.

Это о том, что Путин представляет себя рядом с Петром Первым в учебнике по истории. Ибо почему бы вдруг еще этот прихвостень прихвостней, Мединский, вспоминал бы войну со Швецией. Которая была 300 лет назад. После которой было множество войн, где русские и выигрывали и проигрывали и нигде не воевали вечно. Где были территориальные потери и были приобретения.

Нет, вопрос не в войне. Вопрос в императоре. Путин видит себя преемником Петра I. Он делает то, что делал Петр I. Он сравнивает себя исключительно с Петром I. Они там годами сидели в бункере и говорили об этом. И вот проговорились. Путин хочет иметь страницу в учебнике истории рядом с первым императором России. Не понимая иронии, что Петр I был первым, а Путин будет последним. Потому что он захотел восстановить мертвую империю и ускорит ее гибель. Как бы его не спасал Трамп...

И действительно, во времена Петра І Россия могла воевать вечно и даже с большей интенсивностью, чем она воевала. Бедная страна рабов в совершенно другом мире вокруг. И действительно, спустя 300 лет в учебниках истории никто не пишет о динамике ВВП того времени. Тогда это не имело значения. Но имеет сейчас. 300 лет изменили мир и изменило Россию. Жаль, что Путин этого не понимает. Потому что это стоит очень дорого Украине, это забирает жизни лучших...

И да, мы теперь понимаем, что рассказывали Уиткоффу, когда он слушал по несколько часов этих кремлевских историков с открытым ртом. Которые рассказывали этому истории про устье Невы, сравнивая это с Крымом. И никто же этому застройщику из Нью-Йорка не может рассказать, что Путин с самого начала хотел всю Украину...

А что будет дальше? Какова мораль этой истории? Посмотрим.

Пока мы понимаем мотивацию. И вновь поняли, что как и зимой 2022 года Путиным движет иррациональное желание быть императором. Он не изменился и не сделал работу над ошибками. Он идет против маховика истории, игнорирует экономику, пренебрегает здравым смыслом и ставит на кон все. Он должен проиграть.

Проиграет ли он? Повезет ли ему с Трампом? Будет ли Запад ошибаться? Сдастся ли Украина...

Посмотрим...

Потому что мы остаемся в сюрреалистической ловушке в голове Трампа, что искажает реальность и кажется, ты находишься в третьем сезоне «Твин Пикс». И уйти от необходимости иметь дело с современным Нероном во главе США мы не можем. Еще один император. Слишком много этих исторических аналогий.

А так да, Россия может воевать вечно. Если ее танки не застрянут в болоте. Но, конечно, если бы президентом был Трамп, этого бы никогда не произошло.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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