Дрон ВСУ заставил бежать элитный десант россиян 19.05.2025, 9:40

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Видеофакт.

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ опубликовали в своем Telegram-канале видео, на котором показано, как 9 российских десантников оставили свою позицию и начали убегать по открытому полю после атаки всего одного украинского FPV-дрона.

Украинские защитники уточнили, что речь идет об оккупантах из 98-й дивизии ВС РФ.

«Помните, мы недавно показывали, как наши бойцы добираются до позиций под огнем, через минные поля и дроны? А вот кадры с российской «элитной» десантурой», — сообщили бойцы ВСУ.

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