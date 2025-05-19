закрыть
19 мая 2025, понедельник, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дрон ВСУ заставил бежать элитный десант россиян

  • 19.05.2025, 9:40
  • 2,622
Дрон ВСУ заставил бежать элитный десант россиян

Видеофакт.

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ опубликовали в своем Telegram-канале видео, на котором показано, как 9 российских десантников оставили свою позицию и начали убегать по открытому полю после атаки всего одного украинского FPV-дрона.

Украинские защитники уточнили, что речь идет об оккупантах из 98-й дивизии ВС РФ.

«Помните, мы недавно показывали, как наши бойцы добираются до позиций под огнем, через минные поля и дроны? А вот кадры с российской «элитной» десантурой», — сообщили бойцы ВСУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров
Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина