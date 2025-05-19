Выборы в Польше: ряд кандидатов рассказал, кого поддержит во втором туре 19.05.2025, 9:57

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За кого призывают голосовать поляков.

В Польше Государственная избирательная комиссия подсчитала 99% голосов на президентских выборах, которые прошли 18 мая.

Уже известны данные с участков за границей. Польшу ждет второй тур президентских выборов.

В первом туре с минимальным перевесом лидирует кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский — 31,2%, второй — кандидат от «Права и справедливости» Кароль Навроцкий, набравший 29,7%.

Третье место у лидера «Конфедерации» Славомира Менцена — 14,9%.

Славомир Менцен собирается представить свое отношение к кандидатам второго тура 20 мая.

Спикер Сейма Шиман Головня заявил, что необходимо «во втором туре дать шанс Рафалу Тшасковскому». При этом добавив, что у кандидата две недели тяжелой работы, сообщает PAP.

Кандидат «Левых» Магдалена Беят сказала, что очень охотно бы встретилась с Тшасковским, чтобы выразить ему ожидания избирателей, придерживающихся левых взглядов.

Другой левый кандидат от партии «Вместе» Адриан Зандберг заявил, что «избиратели — не переходный кубок».

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