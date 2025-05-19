Выборы в Польше: ряд кандидатов рассказал, кого поддержит во втором туре
- 19.05.2025, 9:57
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За кого призывают голосовать поляков.
В Польше Государственная избирательная комиссия подсчитала 99% голосов на президентских выборах, которые прошли 18 мая.
Уже известны данные с участков за границей. Польшу ждет второй тур президентских выборов.
В первом туре с минимальным перевесом лидирует кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский — 31,2%, второй — кандидат от «Права и справедливости» Кароль Навроцкий, набравший 29,7%.
Третье место у лидера «Конфедерации» Славомира Менцена — 14,9%.
Славомир Менцен собирается представить свое отношение к кандидатам второго тура 20 мая.
Спикер Сейма Шиман Головня заявил, что необходимо «во втором туре дать шанс Рафалу Тшасковскому». При этом добавив, что у кандидата две недели тяжелой работы, сообщает PAP.
Кандидат «Левых» Магдалена Беят сказала, что очень охотно бы встретилась с Тшасковским, чтобы выразить ему ожидания избирателей, придерживающихся левых взглядов.
Другой левый кандидат от партии «Вместе» Адриан Зандберг заявил, что «избиратели — не переходный кубок».