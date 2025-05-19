Австралия отправила в Украину списанные танки Abrams 1 19.05.2025, 10:20

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Получено разрешение Вашингтона.

Правительство Австралии отправило в Украину партию списанных танков Abrams. Некоторые американские чиновники остаются недовольны подобным решением, поскольку считают, что будет тяжело поддерживать эти танки на поле боя, сообщает ABC.

Во время встречи в Риме этой ночью, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Австралии Энтони Албанизи за передачу Киеву партии подержанных танков Abrams M1A1.

Собеседники подтвердили, что процесс загрузки первого из 49 транспортных средств на грузовое судно начался недавно, но правительство не будет обсуждать их текущее местонахождение или ожидаемую дату прибытия в Европу из соображений безопасности.

Перед отправкой Австралия получила разрешение Вашингтона на экспорт танков американского производства в третью страну. Однако, несмотря на предоставление разрешения, некоторые представители США оставались недовольными этим решением.

«В прошлом году, еще до того, как президент США Дональд Трамп вернулся на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков будет сложной, и как только они наконец-то попадут на поле боя, украинцам будет трудно их поддерживать», – сказал один американский чиновник на условиях анонимности.

В апреле представитель австралийского Министерства обороны заявил, что существуют опасения, что отправка больших танков в Украину не самый лучший способ предоставления военной помощи стране, охваченной войной.

«Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины. Крыша танка – самое слабое место «Абрамса», и это война беспилотников», – сказал чиновник.

Министр обороны Ричард Марлес отказался сообщить, высказывали ли американские чиновники какие-то беспокойства по поводу этой отправки списанных танков.

«Мы очень тесно сотрудничаем с Украиной, очень тесно с Соединенными Штатами, чтобы увидеть, как эта партия состоялась и чтобы танки были в пути», – сказал он журналистам в Мельбурне.

«Первый транш уже некоторое время в пути, но я не собираюсь вдаваться в конкретные детали», – заявил Марлес.

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