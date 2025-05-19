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Синоптики рассказали о погоде на этой неделе

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  • 19.05.2025, 10:26
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Синоптики рассказали о погоде на этой неделе

У метеорологов есть хорошая новость и плохая.

Похоже, что холода, которые уже изрядно надоели белорусам, наконец закончатся. Но лета ждать пока не стоит. До конца мая сохранится переменчивая с периодическими осадками погода, рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Начало новой рабочей недели будет по-прежнему холодным. Температура в понедельник и вторник ночью будет в пределах +3−8°C, а днем — от +7°C по северу до +15−16°C. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.

В середине недели жизнь в Беларуси начнет понемногу налаживаться — заметно потеплеет. В среду ночью будет еще прохладно — до +3−8°C, зато днем в стране ожидается от +15 до +20°C. В четверг потеплеет еще больше. Ночью будет от +8 до +13°C, а днем — от +16 до +21°C.

К сожалению, расслабляться пока не стоит. Во-первых, почти каждый день местами будут идти кратковременные дожди. Во-вторых, к концу недели опять немного похолодает. В пятницу максимальная температура днем снова составит +16°C.

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