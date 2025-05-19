В NASA зафиксировали в океане гигантскую форму жизни 1 19.05.2025, 10:39

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Ее видно даже из космоса.

Спутники NASA запечатлели у южного побережья Австралии обширную светящуюся массу морских обитателей. Это свидетельствует о масштабном явлении биолюминесцентного фитопланктона, пишет The Daily Galaxy.

Отмечается, что было обнаружено необычное бирюзовое свечение, расцветающее по всей акватории Большого Австралийского залива и Тасманова моря. В NASA описали его как «цветение фитопланктона». Это явление было видно с орбиты через современные датчики изображения.

В издании подчеркнули, что это первый случай, когда биолюминесцентное свечение было зафиксировано на спутниковых снимках, сделанных космическим аппаратом NASA PACE с помощью прибора Ocean Color Instrument. Датчик зафиксировал светящуюся массу в ноябре 2024 года, осветив воды между юго-восточным побережьем Австралии и Тасманией, в частности в Бассовом проливе.

В NASA поделились, что аналогичные наблюдения были сделаны в январе 2024 года спутником Suomi NPP с помощью датчика VIIRS. Также в декабре 2023 года спутники NASA Terra и Aqua зафиксировали из космоса начальную видимость цветения.

В Unilad объяснили, что цветение было хорошо видно на спутниковых снимках благодаря высокой концентрации хлорофилла а. Этот зеленый пигмент помогает фитопланктону осуществлять фотосинтез.

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