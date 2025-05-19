ВСУ уничтожили РЛС и склады оккупантов на газодобывающих платформах в Черном море 19.05.2025, 10:41

иллюстративное фото

С помощью надводных и воздушных БПЛА.

Служба безопасности уничтожила вражескую РЛС и склады на газодобывающих платформах в Черном море - «вышках Бойко», передает censor.net.

«На днях сотрудники 13-го Главного Управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах.

Сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС «Нева», которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилой блок на вышке», - говорится в сообщении.

СБУ использовала два типа беспилотников, которые продемонстрировали эффективность парной работы.

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