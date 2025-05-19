закрыть
19 мая 2025, понедельник, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили РЛС и склады оккупантов на газодобывающих платформах в Черном море

  • 19.05.2025, 10:41
ВСУ уничтожили РЛС и склады оккупантов на газодобывающих платформах в Черном море
иллюстративное фото

С помощью надводных и воздушных БПЛА.

Служба безопасности уничтожила вражескую РЛС и склады на газодобывающих платформах в Черном море - «вышках Бойко», передает censor.net.

«На днях сотрудники 13-го Главного Управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах.

Сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС «Нева», которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилой блок на вышке», - говорится в сообщении.

СБУ использовала два типа беспилотников, которые продемонстрировали эффективность парной работы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров
Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина