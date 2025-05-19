Россия провалила испытания ядерных ракет «Ярс»5
- 19.05.2025, 11:07
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Пусковой район был максимально нетипичным.
В России не состоялся «учебно-боевой» запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс». Об этом сообщает Defense Express в понедельник, 19 мая.
Издание напоминает, что вчера ГУР МОУ сообщило о планах россиян запустить Ярс силами расчёта 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения РФ.
«Пусковой район был максимально нетипичным – в Свердловской области, рядом с населённым пунктом Свободный…. От него до Нижнего Тагила всего 25 км. Поэтому любой пуск с большой долей вероятности был бы зафиксирован местными», – говорится в сообщении.
Учитывая, что основным российским полигоном, куда целятся межконтинентальными ракетами, является Кура на Камчатке, то полёт этой ракеты должны были наблюдать на значительной территории Сибири и Дальнего Востока от Ханты-Мансийска до Магадана. Но ни одного видео с её полётом опубликовано не было.
В настоящее время неизвестны причины, почему именно россияне не осуществили запуск. Но в 2023 году РФ дважды подряд не смогла штатно выполнить запуски РС-24 «Ярс», которые сбивались с курса.
«В конце концов, любая ракета проходит предполётную проверку, и вряд ли Кремль заинтересован в том, чтобы перед переговорами Путина и Трампа показать неспособность своих сил ядерного сдерживания», – пишут журналисты.
Также они не исключают нештатную ситуацию на первом этапе полёта сразу после старта. Несмотря на то, что «Ярс» является глубокой модернизацией «Тополя», всегда существует риск отказа.