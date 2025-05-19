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Видео инцидента на перекрестке в Минске вызвало споры у водителей

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  • 19.05.2025, 11:14
  • 3,684
Видео инцидента на перекрестке в Минске вызвало споры у водителей

Виновника почти аварийной ситуации на дороге определили по-разному.

Женщина, которая ведёт свой канал в TikTok по имением Ксения, выложила в соцсети ролик, снятый, по всей видимости, на видеорегистратор. Ситуация на нем вызвала споры у зрителей в правомерности действий как впереди идущей машины, так и автора видео, пишет «Телеграф».

Как это часто бывает, решения на дороге не всегда соответствуют правилам дорожного движения. И иногда водители с опытом ездят по понятиям, подзабыв, что же на самом деле говорится в ПДД.

Вот и в этот раз, виновника почти аварийной ситуации на дороге пользователи TikTok определили по-разному. Так, на одном из перекрестков Минска белая Geely затормозила перед перекрестком на мигающий зелёный сигнал светофора. А сзади идущая машина, на которой стоял видеорегистратор, чуть не въехала в нее.

Мнения зрителей разделились. Одни стали на сторону водителя первой машины, в то время как другие обвинили того в создании аварийной ситуации. «И что!? Непредсказуемые действия у первого авто!?» — возмутился один из зрителей.

@pandora_7.7 #дтп#минск ♬ som original - motorfrenético

Были и такие, кто напомнил, что зелёный свет светофора не обязывает ехать, а лишь разрешает. «Зелёный разрешает ехать. Зеленый не запрещает стоять», — поделился «мудростью» другой подписчик.

Кстати, в ПДД Республики Беларусь четко говорится, что «зеленый сигнал разрешает движение», а ещё «зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал». Так что по правилам, водитель белой машины мог продолжить движение.

Впрочем, некоторые водители решили, что автор видео сам виноват в создании аварийной ситуации. «Ладно к «Джили» можно прикопаться, что экстренно тормозил, мог продолжать ехать на мигающий. Но автор явно не собирался тормозить, не смотря на мигающий», — предположил другой пользователь TikTok.

И на самом деле, в правилах дорожного движения Республики Беларусь говорится, что «водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки».

Впрочем, на видео видно, что автор ролика успел среагировать и не въехать во впереди идущую машину. Хотя для этого и выехал на соседнюю полосу.

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