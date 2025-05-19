Британия передала Маврикию остров со стратегической военной базой США 1 19.05.2025, 11:31

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Фото: The Telegraph

Теперь британские чиновники говорят об угрозе шпионажа со стороны РФ.

Российская Федерация направила высокопоставленного чиновника на Маврикий вскоре после того, как эта страна получила контроль над островами рядом со стратегической базой Великобритании и США «Тандер Коув» (Camp Thunder Cove). Великобритания сдала остров в аренду и теперь заметила угрозу шпионажа со стороны Кремля.

О потенциальной угрозе РФ для военно-морской базы в Тихом океане рассказало издание The Telegraph.

Издание отмечает, что Великобритания выразила обеспокоенность из-за дружеских отношений между Маврикием и РФ. Об этом свидетельствуют визиты министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут в эту островную страну и встреча главы МИД Маврикия с послом Китая. В то же время правительство премьер-министра Кира Стармера уступило Маврикию контроль над островами Чагос в Индийском океане.

Один из крупнейших островов, Диего-Гарсия, был сдан в аренду на 100 лет за 9 миллиардов фунтов стерлингов (12 миллиардов долларов). На этом острове расположена стратегическая военная база США и Великобритании, поэтому появились опасения, что из-за этого решения РФ может свободно шпионить за действиями британцев и американцев на базе, говорится в статье.

«Критики заявляют, что это позволит союзникам Маврикия устанавливать посты для прослушивания вокруг Диего-Гарсии, угрожая безопасности базы», — пишет издание.

Неназванные представители оппозиции обеспокоены тем, что нынешний премьер «передал один из важнейших стратегических и военных активов стране, которая заинтересована в сделке с Россией». Между тем у Стармера уверяют, что соглашение согласовано с США. Однако, резюмирует The Telegraph, на фоне обострения ситуации с Кремлем, аренду, вероятно, несколько отложат.

Военная база «Тандер Коув» — это объект военно-воздушных и военно-морских сил США и Великобритании, построенный в 60-х годах прошлого века, рассказывают на портале militarybases. Остров Диего-Гарсия был в аренде у США, и на нем находилось 1700 американских военных и 50 британцев. На спутниковых снимках, полученных The Telegraph, видно 12 самолетов рядом со взлетной полосой. Также здесь базируются подводные лодки, установлены системы космического наблюдения и радары, утверждают на портале.

Фото: Google Maps

На Google Maps видно, что архипелаг Чагос расположен в центре Индийского океана. Расстояние до военной базы США и Британии — около 60 км. Маврикий находится в 2000 км.

Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

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