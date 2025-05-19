Великобритания и ЕС договорились о новом торговом соглашении
- 19.05.2025, 11:39
Это первые переговоры после брексита.
Великобритания и Европейский Союз договорились о новом торговом соглашении. Ключевой прорыв в переговорах произошел в ночь на понедельник.
Как пишет Sky News, источник в правительстве Великобритании назвал его «в целом хорошим соглашением для всех».
«Это первые переговоры с момента подписания первоначального соглашения о выходе из ЕС, достигнутого Борисом Джонсоном в январе 2020 года, когда Великобритания покинула Евросоюз», - говорится в сообщении.
Как отмечается, переговоры шли «до последнего момента», причем ключевой прорыв был достигнут около 22:30 в воскресенье, 18 мая, когда одной из главных проблем снова оказались права на рыболовство, которые оставались камнем преткновения для переговорщиков.
Британское правительство установило последний срок на 10:00 понедельника, 19 мая. Причем министр бизнеса Джонатан Рейнольдс сообщил, что детали соглашения все еще обсуждаются лишь за три часа до этого срока.
Ожидается, что лидеры ЕС проведут официальную встречу в Ланкастер-хаусе, а пресс-конференция по поводу заключения соглашения состоится позже.