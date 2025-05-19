Заключенных из колонии «Витьба» массово переводят в другие ИК

Заключенных из колонии «Витьба» массово переводят в другие ИК3
- 19.05.2025, 12:16
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Там содержатся 75 политзаключенных.
Заключенных из Витебской колонии № 3 начали массово переводить в другие колонии. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».
Перевод осужденных в другие колонии связан с проведением ремонтных работ в промышленной зоне «Витьбы» — на предприятиях промзоны ИК-3 уже ведутся ремонтные работы. Большинство заключенных были переведены в ИК-17 в Шклове, ИК-15 в Могилеве и ИК-22 «Волчьи норы».
По данным правозащитников, в «Витьбе» содержатся 75 политзаключенных.