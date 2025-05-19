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Заключенных из колонии «Витьба» массово переводят в другие ИК

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  • 19.05.2025, 12:16
  • 4,334
Заключенных из колонии «Витьба» массово переводят в другие ИК
иллюстративное фото

Там содержатся 75 политзаключенных.

Заключенных из Витебской колонии № 3 начали массово переводить в другие колонии. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Перевод осужденных в другие колонии связан с проведением ремонтных работ в промышленной зоне «Витьбы» — на предприятиях промзоны ИК-3 уже ведутся ремонтные работы. Большинство заключенных были переведены в ИК-17 в Шклове, ИК-15 в Могилеве и ИК-22 «Волчьи норы».

По данным правозащитников, в «Витьбе» содержатся 75 политзаключенных.

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