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ЕС запускает фонд на 150 млрд евро для перевооружения

  • 19.05.2025, 12:22
ЕС запускает фонд на 150 млрд евро для перевооружения

Он будет финансироваться из общего бюджета блока.

Евросоюз согласовал создание масштабной кредитной программы объёмом €150 миллиардов, предназначенной для ускорения перевооружения европейских армий на фоне угроз со стороны России и давления со стороны США на рост оборонных расходов, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно информации Financial Times, политическое одобрение инициативы было достигнуто в понедельник утром после нескольких месяцев обсуждений. Ожидается, что окончательное решение будет формально утверждено в среду.

Суть программы заключается в том, что страны-члены смогут брать кредиты под гарантии общего бюджета ЕС и использовать их для закупки вооружений и военной техники — приоритетно через механизмы совместных закупок.

Идею запустила Европейская комиссия в начале года в ответ на растущие угрозы со стороны России, а также требования бывшего и нынешнего президента США Дональда Трампа, настаивающего на том, чтобы Европа больше полагалась на собственную оборону, а не на поддержку НАТО.

Этот шаг стал поворотным моментом в развитии европейской оборонной политики и символом углубляющейся интеграции в сфере безопасности, направленной на усиление стратегической автономии ЕС.

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