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The Atlantic: Как «спасти» Голливуд?

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  • 19.05.2025, 12:28
  • 2,608
The Atlantic: Как «спасти» Голливуд?

Тарифы Трампа не сработали.

Американская киноиндустрия переживает кризис: провалы в прокате и перенос съемок за рубеж воспринимаются как признаки упадка. 4 мая президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «100% пошлину на фильмы, произведенные за границей», обвиняя иностранные производства в «скоропостижной кончине» Голливуда, пишет американский журнал The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Цели и механизм пошлин остались неясными, вызвав тревогу в индустрии. Позже Трамп смягчил риторику, заверив, что не хочет навредить кино, а лишь помочь. Профсоюзы поддержали идею стимулировать производство в США, указывая на то, что зарубежные налоговые льготы оттягивают проекты из страны.

Идею пошлин продвигал актер и сторонник Трампа Джон Войт, который подготовил пакет мер для поддержки киноиндустрии. Он предложил налоговые льготы для съемок в США и штрафы для проектов, получающих зарубежные субсидии. Также Войт предложил ввести тест на уровень «американской культуры» в фильмах для получения государственной помощи.

Хотя США остаются лидером по экспорту фильмов, многие работают за границей из-за более выгодных условий. Пошлины могут стимулировать съемки внутри страны, но также могут повысить издержки и затруднить запуск проектов. К тому же индустрия восстанавливается после пандемии и забастовок.

В итоге даже Войт и лидеры профсоюзов призвали Трампа сосредоточиться на налоговых льготах, а не на пошлинах. Главная проблема — падение посещаемости кинотеатров, а не утечка рабочих мест. Тем временем Голливуд продолжает реагировать на громкие заявления и пытается найти пути выхода из кризиса.

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