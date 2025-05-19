«Это бонус к колбасе» 5 19.05.2025, 12:41

2,770

Белоруска нашла в отечественной колбасе неожиданный «сюрприз».

Ржавый болт нашла в сыровяленой салями от «Борисовского мясокомбината» пользовательница TikTok с ником dovydovich.t. На предприятии пообещали провести расследование, пишет «Зеркало».

В ролике, который был опубликован 18 мая, видно, как из одного отрезанного ломтика колбасы торчит ржавый болт. На упаковке указано, что продукт был изготовлен 1 мая 2025 года.

«Вкусная колбаска с „Борисовского мясокомбината“», — подписала свой ролик белоруска.

19 мая в комментариях под видео оставила сообщение пользовательница TikTok с ником Регина Сидореня. Так зовут начальника цеха «Борисовского мясокомбината».

«Будьте добры, подскажите, пожалуйста, как с вами можно связаться для проведения расследования, выяснения причин и предотвращения попадания посторонних предметов в колбасном производстве», — написала пользовательница Регина Сидореня.

Другие комментаторы оставляли под видео полярные мнения о борисовской колбасе. Одни утверждали, что всегда покупают только ее и «никогда такого не было», другие заявили, что уже давно покупают мясную продукцию из других регионов. Третьи — шутили:

• «Это бонус к колбасе. Закрути болт и получи бесплатно вторую колбасу», — написал Валентин.

• «Это для гемоглобина. Заботятся о своих покупателях», — добавила Коксик.

• «С заботой. Намек на то, что организму требуется железо», — Tesa4illa.

• «Ну подумаешь: болтик, а не хвостик».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com