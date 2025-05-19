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«Это бонус к колбасе»

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  • 19.05.2025, 12:41
  • 2,770
«Это бонус к колбасе»

Белоруска нашла в отечественной колбасе неожиданный «сюрприз».

Ржавый болт нашла в сыровяленой салями от «Борисовского мясокомбината» пользовательница TikTok с ником dovydovich.t. На предприятии пообещали провести расследование, пишет «Зеркало».

@dovydovich.t Вот такой сюрприз в колбасе , болтик… #борисов #мясокомбинат #рекомендации ♬ original sound - <3

В ролике, который был опубликован 18 мая, видно, как из одного отрезанного ломтика колбасы торчит ржавый болт. На упаковке указано, что продукт был изготовлен 1 мая 2025 года.

«Вкусная колбаска с „Борисовского мясокомбината“», — подписала свой ролик белоруска.

19 мая в комментариях под видео оставила сообщение пользовательница TikTok с ником Регина Сидореня. Так зовут начальника цеха «Борисовского мясокомбината».

«Будьте добры, подскажите, пожалуйста, как с вами можно связаться для проведения расследования, выяснения причин и предотвращения попадания посторонних предметов в колбасном производстве», — написала пользовательница Регина Сидореня.

Другие комментаторы оставляли под видео полярные мнения о борисовской колбасе. Одни утверждали, что всегда покупают только ее и «никогда такого не было», другие заявили, что уже давно покупают мясную продукцию из других регионов. Третьи — шутили:

• «Это бонус к колбасе. Закрути болт и получи бесплатно вторую колбасу», — написал Валентин.

• «Это для гемоглобина. Заботятся о своих покупателях», — добавила Коксик.

• «С заботой. Намек на то, что организму требуется железо», — Tesa4illa.

• «Ну подумаешь: болтик, а не хвостик».

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