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В Кремле назвали время разговора Трампа с Путиным

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  • 19.05.2025, 13:01
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В Кремле назвали время разговора Трампа с Путиным

Он состоится сегодня вечером.

Президент США Дональд Трамп сегодня проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, разговор Путина и Трампа состоится с учетом итогов переговоров в Стамбуле. Их разговор должен пройти в 17:00 по московскому времени, столько же по киевскому времени.

«Состоится телефонный разговор с Трампом, как Трамп это уже позавчера анонсировал. 17.00 по московскому времени. Ну, естественно, разговор важный, с учетом переговоров, состоявшихся в Стамбуле», - сказал Песков.

У Путина также заговорили о его возможной встрече с Трампом. Песков считает, что она должна быть результативной и хорошо подготовленной.

Переговоры Трампа и Путина

На днях Дональд Трамп анонсировал, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с Владимиром Путиным. Также Трамп заявил, что после звонка Путину позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Трамп выразил надежду, что будет объявлено прекращение огня.

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