Польша фиксирует активизацию нелегальной миграции с территории Беларуси 3 19.05.2025, 13:04

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Нелегалы нападают на польских пограничников.

Более полутысячи иностранцев с прошлой пятницы пытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси, польские пограничники говорят, что это одна из самых высоких цифр за последние недели.

Об этом сообщает RMF FM.

Больше всего попыток пересечения границы было в воскресенье и субботу: каждый из этих дней по более 220 человек пытались попасть в Польшу из Беларуси.

Нелегалы штурмовали польскую границу практически по всей ее длине в Подляском воеводстве.

В двух случаях польские правоохранители предотвратили прорыв групп из нескольких десятков человек. Мигранты были очень агрессивны, бросали камни и ветки, а в окрестностях Беловежа разбили окна в полицейских машинах.

Преимущественно пересечь границу пытались граждане Афганистана, Пакистана и нескольких африканских стран.

С начала мая Польша зафиксировала более 1900 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси.

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