Польша фиксирует активизацию нелегальной миграции с территории Беларуси

Польша фиксирует активизацию нелегальной миграции с территории Беларуси3
- 19.05.2025, 13:04
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Нелегалы нападают на польских пограничников.
Более полутысячи иностранцев с прошлой пятницы пытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси, польские пограничники говорят, что это одна из самых высоких цифр за последние недели.
Об этом сообщает RMF FM.
Больше всего попыток пересечения границы было в воскресенье и субботу: каждый из этих дней по более 220 человек пытались попасть в Польшу из Беларуси.
Нелегалы штурмовали польскую границу практически по всей ее длине в Подляском воеводстве.
В двух случаях польские правоохранители предотвратили прорыв групп из нескольких десятков человек. Мигранты были очень агрессивны, бросали камни и ветки, а в окрестностях Беловежа разбили окна в полицейских машинах.
Преимущественно пересечь границу пытались граждане Афганистана, Пакистана и нескольких африканских стран.
С начала мая Польша зафиксировала более 1900 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси.