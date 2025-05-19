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В России хотят запретить «Гарри Поттера» и «Игру престолов»

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  • 19.05.2025, 13:09
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В России хотят запретить «Гарри Поттера» и «Игру престолов»

В них нашли пропаганду чайлдфри.

Российские чиновники в известных фильмах и телесериалах нашли запрещенную пропаганду чайлдфри и хотят запретить их в стране.

Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в росСМИ.

Постановления Министерства культуры и Роскомнадзора, согласно которым позитивное отношение к бездетности и критика беременности станут поводом для блокировки контента, вступят в силу в сентябре 2025 года.

«Контент, содержащий запрещенную информацию, будет удален или заблокирован. Это не зависит от времени, когда он сделан. Каждое решение будет индивидуально и в соответствии с законом», — заявил российский пропагандист, который в РФ считается первым заместителем председателя комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.

Под новые правила могут попасть культовые сериалы «Игра престолов» и «Секс в большом городе», а также серия фильмов о волшебнике со шрамом на лбу.

В первых чайлдфри продвигают персонажи Бриенна, которая отказалась от детей ради карьеры рыцаря, а также героиня «Секс в большом городе» Саманта — она демонстрирует негативное отношение к детям.

В поттериане журналисты отметили профессора Макгонагалл, которая не имела детей, несмотря на ее возраст.

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