В Беларуси запретили продавать мороженое из России 4 19.05.2025, 13:23

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Под запрет попали пять видов.

Госстандарт нашел пять видов опасного мороженого из России в продаже в Беларуси. Подробности привели в пресс-службе Гомельской областной инспекции Госстандарта.

В сообщении говорится, что специалистами ведомства в Гомельской области в одной из розничных сетей было найдено мороженое, которое является молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира. Речь идет про мороженое от торговой марки «Фабрика грез» (Россия).

Сказано, что в момент проверки мороженого от названного бренда, массовая доля молочного жира в жировой фазе составила 0,1%.

Данный факт говорит о замещении молочного жира его заменителем в количестве 99,9%. При этом норма установлена не более 50%. В ведомстве подчеркнули, что данная продукция признается опасной. Кроме того, запрещается ее ввоз и продажа в Беларуси.

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