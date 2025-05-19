Toyota выпустила стильного соперника Tesla Model Y 3 19.05.2025, 13:53

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Фото: paultan.org

Недорогой электрический купе-кроссовер получил богатое оснащение.

Новая Toyota bZ5 поступила в производство и выходит на рынок. Недорогой электрический купе-кроссовер богато оснащен и доступен в версиях с запасом хода до 630 км.

О новом электрокроссовере Toyota рассказали на сайте CarNewsChina.

Электромобиль Toyota bZ5 — серийная версия прошлогоднего концепта bZ3C. Кроссовер бросит вызов Tesla Model Y, ведь имеет схожие размеры.

Фото: Toyota

Габариты Toyota bZ5 2025:

длина — 4780 мм;

ширина — 1866 мм;

высота — 1510 мм;

колесная база — 2880 мм;

масса — 1920 кг.

Фото: Wikipedia

Новая Toyota bZ5 внешне не изменилась по сравнению с прототипом и сохранила динамичный силуэт с выраженным «носом», аркообразной крышей, изогнутой оконной линией и заостренной задней частью. Тоненькие диодные фары и фонари — традиционная черта электрокаров Toyota.

В салоне чувствуется влияние электрокроссовера Toyota bZ. Именно у него позаимствовали руль и расположенный высоко цифровой щиток приборов. При этом электрокар получил более крупный 15,6-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 463 л.

Фото: autohome.com.cn

Комплектация Toyota bZ5 довольно богатая — включает 21-дюймовые диски, панорамную крышу, акустику JBL с 10 динамиками, парковочный автопилот, 9 подушек безопасности, набор электронных «помощников» и систему полуавтономного движения.

Электромобиль Toyota bZ5 дебютировал в переднеприводной 272-сильной версии. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. На выбор предлагают батареи емкостью 65,3 и 74 кВт∙ч: запас хода составляет 550 и 630 км, соответственно.

Фото: Toyota

Электрокроссовер выпускают на предприятии FAW-Toyota в Китае, что позволило снизить его себестоимость. Именно в КНР уже стартовали продажи модели по цене от 130 000 юаней ($18 000).

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