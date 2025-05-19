Экс-посол США в Украине: Я ушла в отставку из-за позиции администрации Трампа 1 19.05.2025, 14:03

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Бриджит Бринк

Американский президент давит на жертву, а не агрессора.

Экс-посол США в Украине Бриджит Бринк объяснила причины своей отставки. Она заявила, что не могла дальше поддерживать политику администрации президента США Дональда Трампа, которая, по ее мнению, оказывала давление на жертву конфликта — Украину, а не на агрессора — Россию, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Я полностью согласна, что война должна закончиться, но мир любой ценой — это не мир, а умиротворение, которое, как мы знаем из истории, приводит лишь к новым войнам», — подчеркнула Бринк.

Она заняла должность посла в мая 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России, и была назначена при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Бринк отметила, что в первые месяцы пребывания Трампа в Белом доме президент критиковал Киев сильнее, чем Москву, что стало для нее тревожным сигналом.

Особенно она отметила пресс-конференцию в Овальном кабинете, где Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили президента Украины Владимира Зеленского в неблагодарности и выгнали его из Белого дома. После этого Трамп заявил, что Зеленский «не готов к миру».

Бринк подчеркнула, что мир должен приносить выгоду США — сохранить свободу Украины, сдержать Россию и послать правильный сигнал Китаю.

«Мы видели, к каким разрушениям приводит умиротворение агрессоров, и не хотим повторять ошибок», — добавила она. По ее мнению, нельзя делать ни одной уступки России, пока Путин не согласится на безусловное и длительное прекращение огня, ведущие к справедливому и устойчивому миру.

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