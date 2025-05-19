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Шок-цена: в белорусском магазине нашли товар за 555 рублей

  • 19.05.2025, 14:12
  • 3,172
Шок-цена: в белорусском магазине нашли товар за 555 рублей

И это не рекорд.

В белорусских магазинах часто можно увидеть «золотые» продукты, которые можно достать бесплатно, но надо собраться за ними в лес. Речь о грибах — это из года в год один из самых дорогих продуктов.

На такие цены случайно наткнулся читатель Onliner и удивился пересчету на килограммы: стоимость сушеных грибов достигает 555 рублей.

Фото: Onliner.by

Однако, несмотря на то, что походы в лес бесплатные, для 1 килограмма сушеных грибов нужно собрать 10 килограммов свежих. А еще в стоимость включен НДС, наценка, затраты на сертификацию и другие расходы, объяснял один из ИП, занимающийся сушеными грибами.

При желании можно найти что-то дешевле — около 300 рублей за килограмм, но иногда цены доходят и до 650 рублей.

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