Шок-цена: в белорусском магазине нашли товар за 555 рублей
- 19.05.2025, 14:12
- 3,172
И это не рекорд.
В белорусских магазинах часто можно увидеть «золотые» продукты, которые можно достать бесплатно, но надо собраться за ними в лес. Речь о грибах — это из года в год один из самых дорогих продуктов.
На такие цены случайно наткнулся читатель Onliner и удивился пересчету на килограммы: стоимость сушеных грибов достигает 555 рублей.
Однако, несмотря на то, что походы в лес бесплатные, для 1 килограмма сушеных грибов нужно собрать 10 килограммов свежих. А еще в стоимость включен НДС, наценка, затраты на сертификацию и другие расходы, объяснял один из ИП, занимающийся сушеными грибами.
При желании можно найти что-то дешевле — около 300 рублей за килограмм, но иногда цены доходят и до 650 рублей.