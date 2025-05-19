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ВСУ ликвидировали боксера-коллаборанта

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  • 19.05.2025, 14:19
  • 2,530
ВСУ ликвидировали боксера-коллаборанта
Артем Кудрявец

Он был помощником «депутата» «ДНР».

ВСУ ликвидировали боксера-предателя Артема Кудрявца, который до начала войны России с Украиной представлял Донецк на соревнованиях всеукраинского уровня вместе с украинскими боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко, пишет «Главком».

Издание отметило, что в начале апреля этого года российские пропагандистские ресурсы сообщили, что боксер считается без вести пропавшим, а 18 мая с ним попрощались в оккупированном Донецке.

Когда россияне оккупировали Донецк, Кудрявец поддержал террористов. Известно, что на «Миротворец" попал как помощник «депутата ДНР» Сергей Ковальчука. Впоследствии работал тренером в клубе «Велес», а также судьей по боксу.

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