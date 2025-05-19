The Atlantic: Как сохранить дружбу на всю жизнь 1 19.05.2025, 14:41

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Забудьте про гордость и сделайте первый шаг.

Спонтанные звонки, «органные концерты» по Zoom и мужской клуб MENSA — делимся лучшими способами, как не потерять друзей с годами.

Дружба — это как общий дом, который держится только при условии, что обе стороны работают над этим, пишет американский журнал The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Начни первым — даже если трудно.

«Мужчины в целом ужасны в том, чтобы поддерживать дружбу», — пишет один из читателей. «Забудьте про гордость и сделайте первый шаг».

Дружба любит регулярность.

Еще один читатель пишет, что каждую неделю встречается с друзьями в случайно выбранном местном кафе. Их клуб называется «Мужчины, которые едят где попало». Они договариваются о следующей встрече, пока еще сидят на текущей.

От открыток до мемов.

Другой читатель до сих пор делает открытки вручную и пишет письма от руки. Молодые люди в основном поддерживают связь через переписку и обмен мемами, но некоторые скучают по старомодным телефонным разговорам.

Общие интересы укрепляют дружбу.

Некоторые люди сохраняют дружбу, объединяясь вокруг общих интересов. Совместные хобби — будь то игры, спорт, творчество или волонтерство — становятся поводом для регулярного общения и укрепляют связь между друзьями.

Какими бы ни были ваши друзья — проверенными годами или новыми — эту связь нужно беречь. А значит, не бойтесь позвонить первым, назначить встречу или просто поделиться шуткой. Потому что настоящая дружба — это самое лучшее, что у нас есть.

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