Финляндия вооружит Украину на 90 млн евро за счет активов РФ 19.05.2025, 14:44

Стали известны детали сделки.

Финляндия заключила соглашение с Еврокомиссией на поставку Украине боеприпасов на сумму 90 млн евро. Финансирование будет осуществляться за счет замороженных российских активов через Европейский фонд мира (EPF).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Финляндии.

Боеприпасы будут закупать у финских производителей, что также будет способствовать поддержке местной промышленности и сохранению рабочих мест.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что этот шаг демонстрирует непоколебимую поддержку Украины и укрепляет сотрудничество между финской оборонной промышленностью и Киевом.

Вместе с национальной программой поддержки Украины на 660 млн евро это поможет усилить обороноспособность Украины.

Детали относительно способа и графика доставки пока не разглашаются.

Помощь Украине со стороны Финляндии

С начала полномасштабной войны Финляндия активно оказывает помощь Украине в военной, финансовой и гуманитарной сферах. Военная поддержка предусматривает вооружение, боеприпасы, технику и подготовку украинских бойцов.

Недавно Финляндия объявила о предоставлении 36,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине.

Также, Финляндия анонсировала 28-й пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет около 200 млн евро (217 млн долларов).

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