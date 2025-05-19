В Беларуси растут цены на электричество 1 19.05.2025, 14:58

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БелАЭС не помогла.

Средняя цена на электроэнергию (в расчете за 100 кВт.ч) в Беларуси в первом квартале 2025 года составила 27,34 рубля — на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2024-го (25,11), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального статистического комитета.

В январе — марте 2023-го она была 24,12 рубля. Таким образом, за два года цена выросла на 13,3%.

Плата за 1 литр бензина и дизельного топлива выросла за год соответственно на 3,9% (до 2,4 рубля с 2,31) и на 3,8% (до 2,45 с 2,36).

Углеводородный сжиженный газ за баллон объемом 50 л подорожал до 24,11 рубля (22,91; +5,2%), горячее водоснабжение (в месяц с одного человека) за год не изменилось — 7,67 рубля, стоимость отопления выросла до 0,47 рубля за 1 кв. м (0,48; -2,1%).

Белстат также отмечает, что потребление энергоресурсов за 12 месяцев увеличилось: бензина — на 6,9% (с 171,9 до 183,7 тыс. т), дизельного топлива — на 3% (с 142,9 до 147,2 тыс. т), электроэнергии — на 6,6% (с 2.118,6 до 2.259,4 млн кВт.ч); природного газа — снизилось на 2,3% (с 869,7 до 850 млн куб. м), углеводородного сжиженного газа — на 8,6% (с 26,7 до 24,4 тыс. т), теплоэнергии — на 2,2% (с 10.596,2 до 10.365,8 тыс. Гкал).

Белорусские власти и пропаганда с момента идеи строительства атомной электростанции в Островце (Гродненская область) и в последующие годы уверяли, что возведение АЭС очень выгодно для жителей Беларуси.

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