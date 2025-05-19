закрыть
19 мая 2025, понедельник, 15:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главная сенсация

  • Сергей Сидоренко
  • 19.05.2025, 14:59
  • 2,850
Главная сенсация

В румынских реалиях это провал.

В Румынии Джордже Симион сдался, отказался от своих слов о том, что он «победил», признал поражение и поздравил Никушора Дана с победой.

Причина – огромный отрыв Дана. Внутри страны разница – более 1 млн голосов, это более чем 10%.

В румынских реалиях это провал, если вспомнить стартовые показатели первого тура, где у Симиона был 41%. Кроме того, в Бухаресте Дан получит около 70%. Столица не поддержала Симиона и не поддержала бы протесты.

Даже в диаспоре Симион получил меньший процент, чем в первом туре.

Но значит ли это, что все проблемы прошли? Нет. Но они отложены. Надеюсь, на пять лет, то есть на полный электоральный цикл.

За это время нам – Украине, Молдове – нужно добиться успеха, пройти дополнительные точки невозврата в своем развитии и в движении в ЕС. Румыния подарила для этого шанс. Держу кулаки за то, чтобы через год то же самое произошло в Венгрии.

Сергей Сидоренко, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров
Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина