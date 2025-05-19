Главная сенсация

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- Сергей Сидоренко
- 19.05.2025, 14:59
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В румынских реалиях это провал.
В Румынии Джордже Симион сдался, отказался от своих слов о том, что он «победил», признал поражение и поздравил Никушора Дана с победой.
Причина – огромный отрыв Дана. Внутри страны разница – более 1 млн голосов, это более чем 10%.
В румынских реалиях это провал, если вспомнить стартовые показатели первого тура, где у Симиона был 41%. Кроме того, в Бухаресте Дан получит около 70%. Столица не поддержала Симиона и не поддержала бы протесты.
Даже в диаспоре Симион получил меньший процент, чем в первом туре.
Но значит ли это, что все проблемы прошли? Нет. Но они отложены. Надеюсь, на пять лет, то есть на полный электоральный цикл.
За это время нам – Украине, Молдове – нужно добиться успеха, пройти дополнительные точки невозврата в своем развитии и в движении в ЕС. Румыния подарила для этого шанс. Держу кулаки за то, чтобы через год то же самое произошло в Венгрии.
Сергей Сидоренко, «Фейсбук»